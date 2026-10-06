Из Бугульмы отправили двоих контрактников в зону СВО

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Из военного комиссариата Бугульминского района состоялась отправка двоих мужчин на военную службу по контракту. Один из них – житель Бугульмы, второй – житель Новокузнецка Кемеровской области. Военнослужащие направятся для комплектования войсковой части Московского военного округа.

На автомобиле, выделенном руководством города, контрактников доставят в Казань, где они получат необходимые документы и предписание. Затем по бесплатным воинским проездным документам мужчины отправятся поездом в Москву. После прохождения подготовки они приступят к выполнению задач в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В торжественной церемонии отправки приняли участие имам-хатыб Центральной мечети Баязит хазрат, председатель общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Ленар Гараев, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, учащиеся кадетской школы и юнармейцы.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов передал военнослужащим письма от юных бугульминцев с пожеланиями успешного выполнения поставленных задач. Работник взрослой поликлиники Рано Чупина передала им молельный коврик и набор воина.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка военнослужащих по контракту из Бугульмы запланирована на 7 октября.