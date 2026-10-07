Путину – 74: как глава государства отметит день рождения

Сегодня, 7 октября, Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. По сложившейся традиции глава государства обычно проводит день рождения в кругу родных и близких.

В нынешнем году праздничная дата совпала с рабочими мероприятиями. На 7 октября у российского лидера запланированы несколько телефонных разговоров с зарубежными руководителями. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, сведения о состоявшихся контактах будут размещаться на официальном сайте Кремля. По его словам, «ничего скрываться не будет».

Сам Путин ранее неоднократно отмечал, что не считает необходимым делать из своего дня рождения особое событие. Президент подчеркивал, что эта дата не является государственным или национальным праздником.

Тем не менее каждый год российский лидер получает многочисленные поздравления от иностранных коллег. В телефонных беседах праздничные пожелания зачастую становятся лишь частью разговора: после поздравлений главы государств переходят к обсуждению международной повестки и другим актуальным вопросам. В отдельных случаях руководители дружественных стран приезжали в Россию лично, чтобы поздравить Путина.

В 2026 году одним из первых российского президента поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер направил соответствующее поздравление заранее. По словам Ушакова, до наступления дня рождения Путина свои телеграммы российскому лидеру также отправили и другие зарубежные руководители.