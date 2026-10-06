Российские ИТ-разработки представят на форуме «Цифровые решения» в Москве

Главный ИТ-форум России «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия» в Москве. В программу войдут более 120 деловых сессий о цифровой трансформации страны, церемония награждения премии за лучшие российские ИТ-решения и выставка отечественных продуктов и сервисов ведущих компаний отрасли. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Экспозиция будет разделена на несколько тематических направлений: искусственный интеллект и облачные сервисы, цифровые платформы и сервисы, цифровая инфраструктура, кибербезопасность и программное обеспечение, образовательные платформы и развлекательные сервисы.

Отдельный стенд посвятят «Госуслугам». Посетители смогут узнать, как развивался портал, а также принять участие в викторине и выиграть тематический мерч. Кроме того, на стенде представят арт-инсталляцию «Шредер бюрократии», которая демонстрирует отказ от бумажных документов.

Большое внимание на форуме уделят искусственному интеллекту. В отдельной зоне покажут цифровые платформы и сервисы, которыми люди пользуются каждый день: маркетплейсы, агрегаторы, онлайн-банки, сервисы идентификации и государственные услуги.

«Ростелеком» представит платформу «Цифровой отель» – иммерсивный маршрут, который за несколько минут позволит пройти основные этапы проживания в отеле. Ozon в интерактивном формате покажет, как технологии искусственного интеллекта используются на разных этапах обработки и доставки заказа – от склада до покупателя. Посетители смогут узнать, как компьютерное зрение помогает работать с товарами, а рекомендательные сервисы – подбирать предложения для покупателей.

В зоне цифровой инфраструктуры представят решения для умного дома, в том числе системы дистанционного управления светом, домофоном и бытовой техникой. Гости смогут протестировать устройства, которые анализируют образ жизни, помогают снижать уровень стресса и нормализовать сон.

Кроме того, посетители смогут подробнее познакомиться с телекоммуникационным оборудованием стандартов LTE и 5G, включая базовые станции и аэромобильную станцию на беспилотном летательном аппарате.

На выставке также откроется стартап-зона – отдельное направление для технологических компаний, находящихся на ранней или растущей стадии развития.

Впервые в рамках форума пройдет II Глобальный цифровой форум. Он соберет более 700 иностранных участников из более чем 100 стран. В программу войдут двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары, мастер-классы, культурные мероприятия и презентации российских цифровых решений зарубежным партнерам.

Кроме того, в рамках «Цифровых решений» на площадке «Москино» пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов».

Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте форума «Цифровые решения».

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и технологического лидерства.

В рамках проекта развиваются новые цифровые сервисы, которые должны сделать повседневную жизнь россиян удобнее и повысить эффективность борьбы с кибермошенничеством. Также ведется подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект.

Обновленные национальные проекты реализуются с 2025 года по решению Президента России Владимира Путина.