Молодогвардейцы Казани поздравили с Днем учителя педагога с 57-летним стажем

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты Татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» поздравили с профессиональным праздником учителя математики гимназии №28 Казани Амину Иликову. Педагогу вручили цветы и поблагодарили за многолетний труд, сообщает пресс-служба МГЕР.

Амина Иликова работает в гимназии с 1970 года. В 20 лет она пришла в школу пионерской вожатой, затем преподавала в начальных классах, а позже стала учителем математики – предмета, который полюбила еще в школьные годы.

Педагог отметила, что для нее было важно не только давать ученикам знания, но и воспитывать в них трудолюбие и отзывчивость.

«Я всегда хотела привить не только любовь к предмету, но и старание. Чтобы дети хотели учиться, работать, проявлять себя в той области, где они смогут приносить людям больше всего пользы и сами быть счастливыми. Особенно горжусь тем, что мои ученики выросли отзывчивыми, трудолюбивыми людьми», – поделилась Амина Иликова.

Среди ее выпускников есть хирурги, инженеры и представители других профессий. Многие из них продолжают поддерживать связь с учителем и возвращаются в родную школу. В этом году педагог встретилась с одним из классов, который окончил гимназию 35 лет назад.

«В праздник ученики всегда приходят, поздравляют, и это очень приятно», – отметила педагог.

Руководитель Казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов подчеркнул значение труда учителей, которые посвящают свою жизнь воспитанию детей.

«Для нас очень важно уделять внимание учителям, которые каждый день работают с детьми. Они прививают любовь не только к своему предмету, но и к Родине, к семье. Их труд воспитывает целые поколения. Сегодняшние ученики вырастут, придут на смену своим наставникам и продолжат добрые дела, которым научились в школе», – отметил Риф Хуснутдинов.