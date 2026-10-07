Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане
Жители Татарстана, которые остались без работы, при соблюдении установленных условий могут оформить пособие по безработице. Однако для некоторых категорий граждан размер выплаты ограничивается минимальным значением — в настоящее время он составляет 1 863 рубля.
На получение именно минимального пособия могут претендовать следующие категории:
– граждане, которые впервые приступают к поиску работы;
– те, кто не имел официальной занятости на протяжении 12 месяцев, предшествовавших обращению в службу занятости;
– лица, проработавшие в течение последнего года в общей сложности менее 26 недель;
– работники, расторгнувшие трудовые отношения с последним работодателем из-за совершения дисциплинарного проступка;
– бывшие индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в качестве ИП;
– граждане, прекратившие участие в крестьянском (фермерском) хозяйстве;
– безработные, которых отчислили с обучения, проводившегося по направлению службы занятости, за совершение проступка.