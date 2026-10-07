Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

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Жители Татарстана, которые остались без работы, при соблюдении установленных условий могут оформить пособие по безработице. Однако для некоторых категорий граждан размер выплаты ограничивается минимальным значением — в настоящее время он составляет 1 863 рубля.

На получение именно минимального пособия могут претендовать следующие категории:

– граждане, которые впервые приступают к поиску работы;

– те, кто не имел официальной занятости на протяжении 12 месяцев, предшествовавших обращению в службу занятости;

– лица, проработавшие в течение последнего года в общей сложности менее 26 недель;

– работники, расторгнувшие трудовые отношения с последним работодателем из-за совершения дисциплинарного проступка;

– бывшие индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в качестве ИП;

– граждане, прекратившие участие в крестьянском (фермерском) хозяйстве;

– безработные, которых отчислили с обучения, проводившегося по направлению службы занятости, за совершение проступка.