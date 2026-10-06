Детский культурно-просветительский центр впервые откроется в Аксубаевском районе

Детский культурно-просветительский центр откроется 6 октября 2026 года в 11:00 в районном Доме культуры поселка городского типа Аксубаево. Это первая площадка такого формата в районе, сообщает «Аксубаево-информ».

Центр появился в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Пространство организовали с учетом потребностей детей разных возрастов. Здесь предусмотрены комфортные и безопасные условия, а само оформление должно помогать ребятам активно участвовать в занятиях и мероприятиях.

Помещение разделили на несколько функциональных зон: игровую, развивающую, творческую и мастерскую. В творческой зоне подростки смогут осваивать современные способы общения и самовыражения, а малыши и младшие школьники – развиваться через игру. В оформлении центра современные решения сочетаются с мотивами традиционной народной культуры.

Для работы центра приобрели современную мебель и оборудование. В их числе интерактивные панели и образовательный пол «Магиум», рассчитанный на детей от 3 до 10 лет. Он позволяет создавать авторские игры и менять уровень их сложности.

Также в центре установили ноутбуки и оргтехнику, закупили материалы и инструменты для творчества, настольные и развивающие игры, а также сценические и театрализованные костюмы для тематических программ и представлений.

Центр будет работать по нескольким направлениям:

народные традиции и ремесла;

искусство и творчество;

история и этнография Аксубаевского района;

патриотическое воспитание;

современные технологии в творчестве.

Главная задача центра – создать пространство, где дети смогут раскрывать свои творческие способности, развивать культурные навыки и учиться уважать национальное и историческое наследие.