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Общество 7 октября 2026 08:11

Раис Татарстана поздравил Путина с днем рождения от имени жителей РТ

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Раис Татарстана поздравил Путина с днем рождения от имени жителей РТ
Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравление Президенту России Владимиру Путину с днем рождения от имени жителей республики, сообщается в официальном канале Раиса РТ в МАКС.

В поздравлении говорится, что татарстанцы от всей души поздравляют Путина с днем рождения.

«Желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла, сил для новых свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, надежные друзья и те, кто искренне поддерживает Вас», – говорится в поздравлении.

Также в поздравлении сказано, что жители Татарстана желают Путину крепкого здоровья, душевного спокойствия и долголетия.

«Пусть каждый Ваш день будет богат радостными новостями, теплыми встречами и общением с хорошими людьми. С теплом, уважением и самыми добрыми пожеланиями – жители Татарстана!» – заключает Минниханов.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #день рождения
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