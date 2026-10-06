Ученый КФУ объяснил, почему мемы стали базовым элементом современной культуры

Мемы перестали быть просто развлекательным контентом и превратились в базовый элемент современной культуры, по которому можно проследить ее развитие. Об этом рассказали доцент кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Игорь Гурьянов и бренд-продюсер научно-популярного телеканала UNIVER TV Александр Фирсов, сообщает пресс-служба КФУ.

Гурьянов напомнил историю понятия: термин ввел в 1976 году Ричард Докинз по аналогии с биологическим миром, где ген является мельчайшей частью живого. По словам филолога, мемы характеризуют и передают современную культуру, являются ее базовым элементом, а по времени их возникновения можно проследить, как она развивалась.

Фирсов заметил, что под интернет-мемами часто понимают картинку со смешной подписью – так повелось со времен первых форматов, демотиваторов.

По словам доцента КФУ, в коммуникации мемы выполняют функцию компрессии информации. Вместо долгого описания ситуации и передачи чувств в письменном виде проще отправить картинку, которая максимально ярко передает нужные эмоции. Это экономит время, поскольку современная динамика информационного общества не позволяет долго задерживать взгляд на чем-либо и читать длинные тексты.

Фирсов, в свою очередь, высказал мысль, что мемы позволяют разным группам людей говорить на одном языке. При этом, отметил он, у каждой группы свой культурный опыт, который влияет на производство и понимание определенных шуток.

В основном мемы связаны с юмором и призваны вызвать смех, однако так происходит не всегда. Гурьянов подчеркнул, что это часто реакция на какое-либо событие: даже печальную новость можно представить в виде мема. По его мнению, отчасти это защитная реакция человечества, когда сложная тема передается таким образом и несколько разряжает обстановку.

Филолог объяснил, какие коннотации несут мемы – положительные или отрицательные. По его словам, все зависит от ситуации, в которой используется мем, и от описываемого процесса. Окраска зависит от человека, который отправляет картинку или видеоролик, и от восприятия, поскольку люди так или иначе основываются на своем опыте и эмоциональном состоянии.

Гурьянов констатировал, что анекдоты и шутки, издавна сопровождающие человечество, тоже являются своеобразными мемами. Исследователь добавил, что последние вышли за пределы интернет-культуры, сформировав ее и став яркими представителями. Ученый назвал распространенным феноменом использование мемов в творчестве: мем может породить искусство, и предмет искусства может стать мемным – все зависит от того, как посмотреть.

Мемы также находят применение в других областях, например в рекламе. Специалист уточнил, что последнее – показатель затертости, потери актуальности и использования в любых ситуациях и значениях. В культурологии существуют несколько классификаций мемов, в частности по способу их воздействия. Филолог резюмировал, что реклама, психология и теории коммуникации — все, что связано с проявлением человека, применимо к мемам.