МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

Фото: пресс-служба МТС

МТС построила первую в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом на четырех федеральных автотрассах – М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, – а также в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Решение помогает автомобилям определять местоположение с точностью до 2–5 сантиметров и дополняет их бортовые системы навигации. На М-12 система уже доступна от Москвы до Казани, к 2028 году инфраструктуру запустят на участках до Тюмени.

Проект также предусматривает создание к 2030 году сети геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры – сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре МТС и представляет собой приёмник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

«Автомагистраль М-12 для Татарстана – одна из главных транспортных артерий региона. Уже сегодня на этой трассе можно протестировать сеть для управления автономным транспортом и технологии высокоточного позиционирования МТС», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Точное геопозиционирование входит в число базовых условий для устойчивой и безопасной работы автономного транспорта на дорогах общего пользования. Данные референсных станций МТС дополняют бортовые системы локализации наших роботраков и повышают надёжность их передвижения на федеральных трассах. Развитие такой инфраструктуры помогает отрасли двигаться к масштабированию автономных грузоперевозок», – отметил руководитель сервиса Автономного транспорта в Яндексе Сергей Мельник.