В «Татмедиа» представили сборник рассказов Фагили Шакировой «Урланган бәхет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

Сборник рассказов журналиста и блогера Фагили Шакировой «Урланган бәхет» («Украденное счастье») представили сегодня в «Татмедиа». Книга вышла в серии «Библиотека журнала „Казан утлары“» и стала 31-м изданием серии.

В карманную книгу собраны рассказы Шакировой, полюбившиеся читателям в социальных сетях. Автор рассказала, что в основе ее произведений лежат встреченные в жизни люди, их судьбы и события, запавшие в душу. По ее словам, во время работы на радио к ней приходили женщины 50, 55 и 60 лет, которые стояли в очереди и рассказывали свои трагические судьбы. Шакирова вспомнила письмо от одной бабушки с просьбой приехать, после которого она отправилась в психиатрический диспансер и увидела там четырех бабушек в белых платках, сданных родными. По словам автора, взгляд одной из них до сих пор стоит перед глазами. Именно после таких случаев она постепенно начала писать.

«Урланган бәхет» – 31-я книга серии «Библиотека журнала „Казан утлары“». Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал эту серию одной из самых популярных, издаваемых на татарском языке. По его словам, последние книги серии выходят тиражом по 3 тысячи экземпляров, а такой большой серии таким тиражом на татарском языке еще не было. Он отметил, что это показывает наличие не только писателей, но и читателей, и назвал выход книги большой радостью для коллектива «Татмедиа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Садыков выразил уверенность, что книга Шакировой быстро разойдется. По его словам, автор ежедневно общается с людьми, через нее проходят тысячи разных историй и судеб, поэтому издание книги для нее естественно. Он добавил, что то, что Шакирова является блогером, вдвойне радостно: для человека, работающего в социальных сетях, издание книги – возможность расширить аудиторию. Продажа книги, подчеркнул Садыков, является главным показателем ее качества.

Заместитель председателя Союза писателей Татарстана Алина Хисамиева в своем выступлении остановилась на деятельности автора как блогера. По ее мнению, социальные сети сегодня укрепляют связь между писателем и читателем и помогают донести литературу до более широкой аудитории. Она отметила, что то, что автор является блогером, имеет большое значение и для Союза писателей Татарстана, поскольку такие авторы вызывают большой интерес. Хисамиева напомнила, что испокон веков поэты и писатели публиковались в первых газетах и журналах и так становились известны народу. По ее словам, блогеры, продвигающие женскую лирику, умеющие видеть жизнь с разных сторон и знакомить в своем творчестве через интервью с национальными обычаями, историей и разговорами татарского народа, оказывают большое влияние на развитие татарского языка и литературы.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вечер вел литературный редактор книги «Урланган бәхет» Рафис Корбан. В мероприятии приняли участие заслуженный деятель искусств Татарстана, писатель и мастер юмора Алмаз Хамзин, заслуженный артист Татарстана Рамиль Миндияров, заслуженная артистка Татарстана Нурзада, основатель проекта «Әдәби марафон», руководитель портала «Белем», организатор конкурса «Татнет йолдызлары» Раиль Гатауллин, заместитель главного редактора журнала «Сөембикә» Гульнур Хасаншина и другие.