Татарстан вошел в число лидеров России по количеству машиностроительных МСП

Татарстан вошел в число российских регионов-лидеров по количеству малых и средних предприятий (МСП) в высокотехнологичных производственных отраслях – машиностроении и атомной промышленности. По числу машиностроительных МСП республика занимает шестое место в стране, по количеству предприятий атомной отрасли – восьмое.

На начало сентября 2026 года в Татарстане работали 1 656 малых и средних машиностроительных предприятий. На них приходится 3,6% от общего числа таких компаний в России. За последние пять лет количество машиностроительных МСП в республике выросло на 21%, следует из данных Корпорации МСП.

Каждое пятое малое или среднее машиностроительное предприятие в России зарегистрировано в Приволжском федеральном округе. В общероссийском рейтинге по числу таких компаний лидируют Москва с 16,8%, Санкт-Петербург с 9,6% и Московская область с 7,6%.

Всего в стране работают около 46,2 тыс. малых и средних предприятий, занятых в различных направлениях машиностроения. Компании и индивидуальные предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса составляют 85% от общего числа предприятий этой сферы.

Татарстан также вошел в число лидеров по количеству предпринимателей, работающих в атомной промышленности. Республика заняла восьмое место: в этой сфере работают 13 МСП. Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Москве – 101, Санкт-Петербурге – 73 и Московской области – 46.

Всего в России насчитывается почти 500 малых и средних предприятий, связанных с атомной промышленностью. Они занимаются производством частей ядерных установок, научно-исследовательской работой, обеспечением безопасности, обработкой, хранением и утилизацией радиоактивных веществ.

«Атомный» бизнес представлен в 54 регионах России. На таких предприятиях работают около 10 тыс. человек. Почти половина из них приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Машиностроение входит в число приоритетных направлений поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане. Предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую помощь, в том числе льготные займы, лизинговые и гарантийные продукты, образовательные программы, возможность участвовать в международных выставках с софинансированием, а также гранты правительства Татарстана.

Поддержку предпринимателям оказывают Министерство экономики Татарстана и подведомственные ему институты развития в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно по телефону единого контакт-центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.