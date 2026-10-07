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Общество 7 октября 2026 02:18

Кинокритик Мельман объяснил, почему Юра Борисов не получит «Оскар»

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Шанс актера Юры Борисова получить «Оскар» не превышает 5%. Об этом «Абзацу» заявил телевизионный обозреватель и кинокритик Александр Мельман.

По его словам, говорить о новой номинации и победе пока рано, несмотря на востребованность артиста у иностранных режиссеров и компаний. Мельман отметил, что все надеются на Борисова и болеют за него, но в Голливуде огромная конкуренция, поэтому шансы он оценил бы процентов в пять, не больше.

При этом, по мнению эксперта, в Штатах ценят органическое исполнение, когда человек ничего не говорит и играет одними глазами и нутром. Поэтому теперь Борисова могут приглашать в американское кино.

#Юрий Борисов #оскар #кинокритики
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