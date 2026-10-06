Стали известны подробности ДТП с грузовиками и автобусом на мосту через Волгу

ДТП на М-12 в Татарстане с автобусом и грузовиками

Фото: © Прокуратура Татарстана

Двойное ДТП с двумя грузовиками и экскурсионным автобусом на мосту через Волгу прокомментировали в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Напомним, авария случилась сегодня на 786-м километре трассы М-12. По данным ГАИ, водитель фуры Scania врезался в автобус Setra, стоявший на обочине. От удара автобус отбросило на большегруз, стоявший перед ним.

В результате происшествия травмы получили 6 пассажиров автобуса, а также водитель одного из большегрузов.

По данному факту прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана