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Общество 7 октября 2026 06:00

В Татарстане 7 октября ожидаются осадки в виде небольших и умеренных дождей

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В Татарстане 7 октября ожидаются осадки в виде небольших и умеренных дождей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

7 октября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, также небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с, местами порывами 15–18 м/, сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальная температура воздуха ночью +2...+7 градуса. Максимальная температура воздуха днем +11...+16.

В Казани днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с, местами порывами 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха днем +13...+15.

#погода в рт
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