В Татарстане 7 октября ожидаются осадки в виде небольших и умеренных дождей
7 октября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, также небольшой и умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с, местами порывами 15–18 м/, сообщает Гидрометцентр РТ.
Минимальная температура воздуха ночью +2...+7 градуса. Максимальная температура воздуха днем +11...+16.
В Казани днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 6–11 м/с, местами порывами 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха днем +13...+15.