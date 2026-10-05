Два часа бил канистрой и гарпуном: в Казани ищут мужчину, изувечившего дворнягу

Истерзанную собаку с глубокими ранами нашли волонтеры на парковке возле ЖК «Легенда». Рядом предполагаемые орудия издевательств – канистра и гарпун. Собаке, которая пострадала от такой жестокости, 13 лет. Жила она на парковке жилого дома и никогда не проявляла агрессию. Сейчас она проходит лечение, а ее обидчика ищет полиция.





13-летнюю Белку покалечили 1 октября. Собака уже много лет жила в будке на территории парковки, расположенной недалеко от перекрестка улиц Зорге и Братьев Касимовых

Фото: канал Макс «Щенячий патруль»

Белка почти слепая, поэтому жила на привязи – этим воспользовался ее обидчик

Несколько часов с перерывами на отдых избивал старую беспомощную собаку – такую история нам рассказали сотрудники волонтерского проекта помощи бездомным животным «Щенячий патруль». Полиция уже ищет человека, который жестоко истязал животное.

13-летнюю Белку покалечили 1 октября. Собака много лет жила в будке на территории парковки недалеко от ЖК «Легенда» на Аметьевской магистрали. Местные жители относились к ней без негатива и часто подкармливали. У собаки есть даже свой куратор – женщина каждый день приходила навещать животное, рассказывает руководитель волонтерского центра Светлана Ким.

Фото: t.me/shenyachiipatrul/5685

«Белка плохо видит, почти слепая, поэтому жила на привязи. Ее куратор боялась, что она может уйти и заблудиться. Каждый день она приходила, гуляла с ней и кормила. Белка стерилизована, обработана от паразитов и никогда не проявляла агрессии», – отметила она.

Тем, что собака была на привязи, воспользовался преступник. Хотя, говорят волонтеры, в силу возраста она и так вряд ли смогла бы далеко убежать от обидчика.

«В нашу клинику куратор собаки обратилась только третьего числа. До этого она отвозила Белку в другую клинику, но там видимо не захотели возиться с бездомной собакой – плохо обработали раны, поэтому они начали гноиться, Белке становилось хуже», – объясняет она.

Волонтеры обратились в полицию и сами выехали на место, где произошла чудовищная расправа над собакой.

«На месте мы нашли множественные следы крови и канистру, которой судя по всему били собаку, а также предмет, похожий на гарпун. Нам удалось посмотреть записи с камер, на которых видно, что этот человек два часа издевался над собакой. Сначала бил канистрой, потом ушел, видимо, чтобы отдохнуть. Так как собака была привязан, она могла спрятаться только в свою будку. Потом мы нашли следы у нее на спине – видимо он пытался добить ее, когда она забивалась в будку. Ей оставалось только терпеть то, что он вытворял. Потом он стал бить ее гарпуном. Есть раны незначительной глубины и есть глубокие – одна из них на шее, она могла стать смертельной. Белка – полная собачка, и именно этот факт спас ее от смерти. Гарпун не задел жизненно важные органы», – рассказывает зооволонтер.

Скриншот с видео: max.ru

«Виновные не были найдены, никто не понес наказания»

Сейчас Белка получает лечение в стационаре.

«Мы обработали ее раны, делаем уколы – антибиотики и противорвотные, так как у нее сотрясение мозга. Привезли ее к нам в плачевном состоянии, счет уже шел на минуты. Сейчас Белке просто нужен покой. Она в сильном стрессе, постоянно хочет куда-то убежать, спрятаться. Пока она находится у нас, ближайшие две недели будет под наблюдением. На старое место она, естественно, не вернется. Уже звонили несколько человек, предложили ее забрать», – говорит она.

Светлана говорит, что после того, как начали лечить собаку узнали, что она уже становилось жертвой живодера.

«Два года назад на Белку также напали, у нее были резаные раны, это случилось два года назад зимой. Есть предположение, что сделал это один и тот же человек, потому что именно в этом районе это не единичный случай. В этом же районе неизвестный напал на мужчину, который гулял с собакой. Сначала он долго шел за ним по пятам, а потом напал. Во время нападения он кричал, что ненавидит собак. Этот инцидент тоже попал на видео и я считаю, что это может быть один и тот же человек, так как он очень похож по телосложению на разных видео. Тогда владелец собаки тоже написал заявление в полицию, но, к сожалению, виновника тогда так и не нашли», – вспоминает она.

Зооволонтер говорит, что в ее опыте было три случая, когда приходилось обращаться в полицию и ни разу виновный в истязании животных не был привлечен к ответственности.

«Виновные не были найдены, никто не привлечен к ответственности. Зимой в поселке Константиновка в мусорном баке был найден щенок с пробитой головой. Мы тоже обращались в полицию, но того, кто так поступил с собакой, не нашли, видимо, не было доказательств. Мы обращались в полицию в случае нападения на мужчину с собакой, о котором я уже говорила. Также мы писали заявление, когда женщина сбила овчарку – она вышла из машины, посмотрела на нее и благополучно уехала», – говорит Светлана.

Скриншот с видео: max.ru

«Человек так поступил с собакой – завтра на ее месте может быть кто-то из нас»

«Я бы хотела, чтобы на этот раз было заведено уголовное дело, и чтобы оно было доведено до конца, чтобы приговором суда этого человека приговорили к реальному лишению свободы. Этот человек так поступил с собакой, завтра на ее месте может быть кто-то из нас. Если это подросток, еще страшнее, кто из него вырастет? Тот, кто это сделал, явно неадекватный, и это значит, что его срочно надо найти», – отметила Светлана Ким.

Важно сделать так, чтобы такое больше не повторялось, подчеркнула зооволонтер. Она уверена – уже давно пора менять общество и воспитывать в людях гуманное отношение к животным.

«В основном зооволонтеры – это те люди, которые выросли во времена, когда животных действительно любили. Сейчас этого в нашей культуре стало мало», – добавила она.

На данный момент волонтерский проект помощи бездомным животным «Щенячий патруль» – это единственный центр, где есть своя волонтерская ветклиника, отметила Светлана Ким.

«В этом году мы заняли первое место в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», третье место международной премии «Мы вместе». Наша клиника – единственная в России волонтерская клиника. Мы не зарабатываем на этом. Те платные услуги, которые мы оказываем, идут на содержание бездомных собак. При нашей клинике работает мини-приют, он небольшой, постоянных жильцов немного, в основном такие, как Белка. Мы помогаем им, пристраиваем в добрые руки», – объяснила руководитель проекта.

В УМВД России по Казани «Татар-информу» сообщили, что сейчас ведутся поиски подозреваемого.

«В полицию поступило сообщение от жителей одного из домов в Приволжском районе о факте жестокого обращения с животным. В настоящее время по данному факту в отделе полиции “Танкодром” УМВД России по городу Казани проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в полиции.

Согласно статье о жестоком обращении с животными Уголовного кодекса РФ, наказание за подобное может достигать трех лет реального лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – до пяти лет колонии. «Татар-информ» будет следить за развитием этой истории.