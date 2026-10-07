Дизайнер Боровская назвала главные тренды российского интерьера

На смену безликим шоурумам и глянцевому минимализму в российском интерьере приходят пространства с характером, историей и сложной тактильностью. Об этом «Радио 1» рассказала дизайнер интерьера, архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская.

По ее словам, в тренде «русский код» и нео-фолк – это не сувенирные матрешки и не лубок, а глубокая переработка локального наследия в современном ключе. Карельская береза, лен, керамика русских мастеров, мотивы народных промыслов – но в строгом минималистичном контексте. Дом должен рассказывать историю, а не выглядеть как безликий шоурум.

Дизайнер отметила тактильный бум, или сенсорный дизайн: в мире, где люди круглосуточно касаются гладких стеклянных экранов, дома не хватает сложных ощущений. В тренде фактуры, которые хочется трогать: ребристая штукатурка, грубоватый камень, мягкий букле, рогожка, дерево с брашированной поверхностью. Интерьер должен быть не только красивым, но и приятным на ощупь.

Боровская также выделила скрытый смарт-хаус: технологии есть, но их не видно. Черные стеклянные панели на стенах уходят в прошлое. Колонки маскируются под деревянные панели или тканевые обивки, датчики климата прячутся в вентиляционных решетках, шторы управляются по датчикам солнца. Техника должна служить, оставаясь невидимой.

Еще один тренд – эко-брутализм и «честные» материалы: идеально отполированные поверхности уступают место материалам с характером. Камень с природными прожилками, дерево с сучками и трещинами, металл с благородной патиной. Это интерьер, который не боится времени и становится только красивее с годами – так называемая «эстетика старения».

По словам дизайнера, в моду входит дофаминовый декор – отказ от скучных «журнальных» интерьеров в пользу личной истории. Личные коллекции: стопки любимых книг, виниловые пластинки, артефакты из путешествий, странная винтажная керамика, постеры и картины современных российских художников. Дом должен быть зеркалом личности и давать порцию дофамина каждый день.

Также набирают популярность гибридные и трансформируемые пространства: после событий последних лет дом стал многозадачным механизмом. Растет спрос на модульную мебель, скрытые кровати, легкие мобильные перегородки, столы-трансформеры. Пространство должно подстраиваться под нужды за пять минут: утром – кабинет, вечером – кинозал, ночью – спальня.

Отдельно Боровская отметила циркадное освещение: учитывая долгие российские зимы, этот тренд становится вопросом здоровья. Освещение во всей квартире проектируется так, чтобы имитировать естественный ход солнца. Утром – бодрящий, чуть более холодный свет, помогающий проснуться. К вечеру система сама переводит лампы в мягкий закатный спектр, помогая организму естественно подготовиться ко сну.