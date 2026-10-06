В РТ подготовили 10 гектаров под новые лесосеменные плантации

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В Татарстане подготовили участки общей площадью 10 га для создания новых лесосеменных плантаций. Работы провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Плантации заложат на территориях шести лесничеств: Арского и Елабужского – по 1 га, Камского, Кзыл-Юлдузского, Мамадышского и Сабинского – по 2 га.

«Участки под объекты лесного семеноводства были выбраны с учетом множества факторов, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов. – Это и лесорастительные условия, плодородие почвы, ровность рельефа, и площадь, и подъездные пути, и удаленность от промышленных объектов. Также особое внимание было уделено защите будущих объектов лесного семеноводства от болезней и вредителей леса».

В этом сезоне территории расчистили от пней, корней и кустарников. Далее специалисты обработают почву, проведут культивацию и внесут удобрения. После этого на участках посеют семена ели и сосны.

«Лесосеменные плантации и постоянные лесосеменные участки создают не за один год: каждый этап требует времени, и все шаги нужно выполнить последовательно, чтобы в итоге получить здоровые насаждения», – подчеркнул Ильгизар Зарипов.

Объекты лесного семеноводства создают для получения семян с улучшенными наследственными свойствами. Их используют для выращивания стандартного посадочного материала и проведения работ по лесовосстановлению.