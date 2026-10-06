«Аэрофлот» напомнил правила перевозки домашних животных

Перевозить домашних животных авиарейсами «Аэрофлота» можно только при наличии ветеринарных документов и в случае наличия переноски соответствующего размера. Об этом сообщила авиакомпания.

По данным перевозчика, первое и важнейшее условие – обязательное согласование перевозки и полный комплект ветеринарных документов. Перед полетом животному необходимо пройти клинический осмотр. К транспортировке принимаются жесткие контейнеры и мягкие переноски: питомец должен иметь возможность свободно лежать, стоять и разворачиваться внутри.

Услугу по перевозке животных нужно оформлять заранее – не позднее чем за 36 часов при перевозке на соседнем кресле и не позднее чем за шесть часов в остальных случаях.

В авиакомпании также отметили, что при отсутствии необходимых документов и отметок в перевозке будет отказано. Для международных рейсов дополнительно оформляется ветеринарный сертификат.

Габариты переноски строго регламентированы и зависят от способа перевозки. Для размещения под впереди стоящим креслом в салоне установлены следующие параметры: жесткий контейнер – до 44×30×26 см, мягкая сумка – до 126 см по сумме трех измерений. Перевозка контейнера с животным в салоне возможна, если его вес вместе с животным не превышает 8 килограммов.