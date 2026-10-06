Запасы нефти на Западе исчерпаны, заявил глава Vitol в интервью Bloomberg

Доступные запасы нефти в западных странах полностью исчерпаны в результате войны США и Израиля с Ираном. Об этом на форуме Energy Intelligence в Лондоне заявил генеральный директор крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди, передает Bloomberg.

По его словам, на Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Имевшиеся запасы исчерпаны.

Харди предупредил, что напряженность на рынке нефтепродуктов сохранится в ближайшие месяцы и, вероятно, продлится всю зиму.

По его словам, рынок держится за счет поставок с Ближнего Востока. За последние 7–10 дней оттуда выходило около 12 млн баррелей нефти в сутки и 2 млн баррелей нефтепродуктов. Этот ежесуточный поток в 10–14 млн баррелей помогает сохранять баланс на рынке.

Глава Vitol заявил, что без этого сценарий предполагает цену в $200 за баррель, поэтому очень важно, чтобы поставки продолжались.

Харди описал эволюцию кризиса: начавшись как кризис сырой нефти, он перерос в кризис нефтепродуктов, а теперь превратился в кризис судоходства. По его словам, стоимость фрахта стала непредсказуемой – никто не может оценить расходы точнее, чем в пределах $2–4 за баррель.

Он также отметил, что мир по-прежнему испытывает нехватку нефтеперерабатывающих мощностей, главным образом из-за ударов по российской инфраструктуре и потери пяти месяцев переработки на Ближнем Востоке.