Девять ветеранов СВО начали обучение в «Школе фермера» в Татарстане

В Татарстане стартовал новый поток образовательного проекта «Школа фермера». Обучение в Казанском государственном аграрном университете начали 35 человек, в том числе девять ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Слушатели будут обучаться по направлениям «Кооперация», «Животноводство» и «Растениеводство». В программу входят основы ведения фермерского бизнеса, финансовое планирование, правовые вопросы, маркетинг, современные агротехнологии и цифровые сервисы.

«Сегодня в республике есть целый набор инструментов, которые позволяют поддержать фермерское хозяйство на разных этапах его развития. Для участников СВО действует отдельная программа «Агромотиватор» с грантом до 7 млн рублей. Наша задача – чтобы фермеры знали об этих возможностях и умели ими пользоваться», – отметил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Обучение продлится 2,5 месяца и будет сочетать занятия в вузе с практикой на действующих предприятиях АПК. Участники посетят фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Татарстана, после чего разработают собственные бизнес-планы.

За предыдущие потоки «Школу фермера» в республике окончили 214 человек. Новый набор стал седьмым с момента запуска проекта в Татарстане в 2019 году. Обучение завершится в декабре 2026 года.