«Пятёрочка» увеличила число зарядных станций для электромобилей

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает масштабировать проект по установке собственных зарядных станций для электромобилей. Всего к экологической инициативе подключены 23 точки продаж в Санкт-Петербурге, Зеленограде и Перми.

Основная доля электрозарядных станций (ЭЗС) ритейлера приходится на Санкт-Петербург. Здесь подключено 21 ЭЗС, что составляет 10% от общего числа функционирующих на рынке. По данным аналитиков, в регионе проживает около 2300 владельцев электрокаров, таким образом, за год реализации проекта каждый десятый из них использовал заправку торговой сети хотя бы один раз.

Кроме этого, увеличилось и число операторов-партнёров, участвующих в реализации проекта. Теперь быстрые заправки для авто с электротягой на базе магазинов «у дома» устанавливают «Яндекс», Touch, «Московская объединённая электросетевая компания» и Punkt E.

ЭЗС мощностью 60кВт оснащены разъёмами стандартов CHADEMO и CCS и предназначены для быстрой зарядки одновременно двух электрокаров в течение 30 минут.

«Электромобиль – давно уже не только дань моде и признак достатка, это новый удобный и практичный способ передвигаться. Однако, в настоящий момент инфраструктуры для быстрого развития индустрии недостаточно. Поэтому мы продолжаем расширять сеть быстрых зарядных станций, чтобы ускорить переход к низкоуглеродной экономике. Сейчас наши ЭЗС уже работают в трех регионах в разных частях РФ, а в ближайшие месяцы они станут доступны и для жителей Казани. Да, мы знаем, что пока остаются вопросы по экологичной утилизации автомобилей и способам получения электроэнергии для зарядных станций, но снижение парниковых газов при использовании дают значительное преимущество для природы», – комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».