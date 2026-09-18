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Общество 18 сентября 2026 12:47

Министр лесного хозяйства РТ Кузюров и его супруга проголосовали на выборах в ГД

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Министр лесного хозяйства РТ Кузюров и его супруга проголосовали на выборах в ГД
Фото: Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров и его супруга Алина Кузюрова проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ.

Свой выбор они сделали на избирательном участке №270, расположенном в здании средней общеобразовательной школы №129.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

#Выборы-2026 #министр лесного хозяйства рт
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