Мунир Гафиятуллин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

Генеральный директор АО «СКАТ», зарегистрированный кандидат в депутаты на выборах в Государственную Думу РФ IX созыва Мунир Гафиятуллин вместе с супругой принял участие в голосовании в Казани. Они проголосовали на избирательном участке, расположенном в школе №18 на улице Муштари.

Гафиятуллин напомнил об обращении Раиса Татарстана Рустама Минниханова к жителям республики с призывом проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Важно, чтобы каждый из нас пришел на избирательный участок и отдал свой голос. Участием в голосовании мы определяем дальнейший путь развития в целом Российской Федерации и, в частности, Татарстана», – сказал Гафиятуллин.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

По его словам, в нынешних условиях перед страной стоят серьезные задачи, в том числе в сфере экономики.

«Предстоит очень много поработать в этом направлении», – добавил он.