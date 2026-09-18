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Общество 18 сентября 2026 12:44

Алексей Созинов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

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Алексей Созинов проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Созинов сообщил, что для него участие в голосовании – не просто формальная процедура, а гражданский долг и возможность повлиять на будущее страны, Татарстана и родного города. Он отметил, что от состава федерального парламента зависит решение многих вопросов, включая социальную политику, поддержку семей и ветеранов, развитие образования и здравоохранения, а также финансирование республиканских программ.

По словам председателя комитета, все эти направления в том числе находятся в сфере работы Государственной Думы, поэтому голос каждого избирателя имеет значение.

Созинов добавил, что пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за то, во что верит и что считает правильным.

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