Шамиль Якупов: «На фестивале «Время молодых» можно проверить здоровье»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На центральной площадке фестиваля «Время молодых» у Центра семьи «Казан» работают более 40 интерактивных точек, где молодежь может проверить здоровье и пообщаться с работодателями. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов.

«На площадках ребята смогут проверить свое физическое и психологическое здоровье. Будут работать врачи, медицинские специалисты. Ребята могут подходить и консультироваться, задавать различные вопросы. Все будет организовано в интерактивном игровом формате», – рассказал Якупов.

Также, по его словам, на фестивале представлены организации, которые дают возможность практики и стажировки. Молодежь также на месте сможет узнать о перспективах работы в этих организациях.

Всего в девяти городах Татарстана на фестивале ожидается более 40 тыс. участников. Центральная площадка откроется в 15:00, вход организован по браслетам, ограничений по возрасту нет – студенты могут приходить с родителями и бабушками. Завершится вечер концертом с участием локальных исполнителей и группы The Hatters.