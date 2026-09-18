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Общество 18 сентября 2026 14:12

В КазГИК УИК открылся парадом народов России

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В Казанском государственном институте культуры прошла праздничная программа «Площадка народов России» в рамках первого дня голосования на выборах депутатов в Государственную думу.

«Сегодня для нас праздник, идут выборы. Выборы – это праздник для нашего народа, потому что это гражданский долг каждого человека – отдать свой голос. Утро началось очень активно, мы встретили его со студентами гимном и приняли первого участника нашего избирательного участка», – рассказала журналистам ректор КазГИК Роза Ахмадиева.

Мероприятие началось с парада народов России. Студенты в народных костюмах, которые отражают их национальную принадлежность, прошли строем по аллее перед зданием института.

Завершился парад «Хоровод дружбы» перед основным входом.

«Здесь удмурты, башкиры, татары, русские, марийцы, есть студенты с Казахстана, Узбекистана, Минска. Студенты условно одеты в костюмы своих национальностей», – рассказала журналистам проректор по учебно-воспитательной работе Эльвира Галиуллина.

Совместно с Центром уникального мастерства в фойе учреждения были организованы мастер-классы по художественному войлоковалянию и художественной керамике

Завершила торжественное открытие УИК концертная программа, в которой участие приняла Винера Ганиева.

Первый день голосования в Татарстане проходит под знаком Молодежного дня голосования.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#казгик #Выборы-2026
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