В Тетюшах молодожены в день свадьбы отправились на избирательный участок

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

В день выборов депутатов Государственной Думы РФ Виталий и Надежда Тихоновы зарегистрировали брак и сразу после церемонии отправились на избирательный участок.

Виталий – уроженец села Льяшево Тетюшского района, Надежда родом из Челябинской области. После торжественной регистрации брака в Тетюшах супруги не стали заезжать домой и отправились в Льяшево. Там Виталий проголосовал на местном избирательном участке.

Члены участковой избирательной комиссии поздравили молодоженов с заключением брака и пожелали им долгих и счастливых лет совместной жизни.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

У входа на участок Виталий и Надежда вместе с мамой жениха Ириной Тихоновой сделали памятную фотографию для конкурса «Всей семьей на выборы». Он проходит с 18 по 20 сентября. Участники конкурса могут побороться за смартфоны и автомобили.