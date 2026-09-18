В Казани завершился Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершились V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора Российской Федерации. Турнир, который проводится в пятый раз, в этом году стал юбилейным.

За пять лет существования Кубка в нем приняли участие почти 2,8 тысячи юных спортсменов из 55 регионов страны. На пути к пьедесталу лучники поразили свыше 15 тысяч мишеней, выпустив более 400 тысяч стрел.

В течение пяти дней юноши и девушки боролись за медали в двух возрастных категориях в дисциплинах классического и блочного лука в личном и командном зачетах. Призерами стали 96 спортсменов, а 16 лучников и команд-победителей были удостоены Кубка. Абсолютным фаворитом по количеству золотых медалей стала команда Забайкальского края.

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и Раис Татарстана Рустам Минниханов подвели итоги турнира.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан, награждая победителей и призеров, отметил высокий уровень борьбы.

«Турнир был щедр на яркие спортивные моменты, продемонстрировал железную волю к победе и исключительную самоотдачу каждого из вас. Видна была не просто борьба за медали, а настоящее искусство владения луком», – передает слова Гуцана корреспондент «ТИ-Спорта».

Глава надзорного ведомства поблагодарил представителей федерации, тренерский состав, судей и родителей за высокий уровень подготовки ребят и организации спортивного события.

Он также отметил, что ряды лучников пополнились новыми титулованными чемпионами: 10 спортсменов впервые выполнили норматив Мастера спорта Российской Федерации.

«Это открывает для ребят двери в большой спорт и становится серьезным подспорьем для попадания в национальную сборную», — подчеркнул Гуцан.

Закрывая турнир, Генпрокурор России пожелал всем участникам веры в победу и удачи в каждом новом начинании.

Раис Татарстана, в свою очередь, поздравил спортсменов с завершением турнира и подчеркнул, что за короткое время Кубок стал заметным событием для республики и всей страны.

«Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Александр Владимирович! Добрый день, спортсмены! Поздравляю вас с завершением V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок прокурора РФ. За короткое время этот кубок стал заметным событием в спортивной жизни нашей республики и всей страны. Он воспитывает в молодежи патриотизм и приверженность спорту. Стрельба из лука учит редким качествам — сосредоточенности, выдержке, умению владеть собой. Эти качества останутся с вами на всю жизнь: и в спорте, и в профессии, и в служении Отечеству», — сказал Раис РТ.

Он также отметил поддержку прокуратуры в развитии этого вида спорта и напомнил о значимых событиях для республики.

«Мы благодарны прокуратуре за поддержку и развитие стрельбы из лука. На этой неделе в Казани открылся современный центр стрельбы из лука — это народное событие. А в 2028 году Казань примет Игры кочевников, где стрельба из лука станет одним из центральных видов спорта. Дорогие друзья! В завершение хочется поблагодарить всех организаторов, спортсменов и болельщиков. Отдельное спасибо — Александру Владимировичу!» — заключил Раис Татарстана.