Дамир Нургалиев проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Дамир Нургалиев принял участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. На избирательный участок, расположенный в казанской школе №43, он традиционно пришел вместе с семьей, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Сегодня, в первый день голосования, мы всей нашей большой семьей Нургалиевых пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать. Отрадно, что в Татарстане проходят выборы сразу трех уровней – мы голосуем за состав Государственной Думы Российской Федерации, избираем депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу, и идут довыборы депутатов городских и районных советов», – рассказал Нургалиев.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Молодежного парламента республики отметил, что молодежь все активнее участвует в избирательных кампаниях и самом голосовании.

«Я много общаюсь с молодежью, членами Молодежного парламента, и все предпочитают идти на выборы в первый день. Мы даже негласно решили, что этот день – день голосования молодежи», – подчеркнул Дамир Нургалиев.

Он также напомнил, что в этом году молодые парламентарии вместе с предпринимателями впервые запустили новый социально значимый проект, объединяющий бизнес и молодежь с активной гражданской позицией, – Карту ТАТ+. В ближайшие три дня в период выборов на избирательном участке после голосования можно получить специальный браслет, который дает возможность получить подарки у партнеров программы. Это заведения общественного питания, спортивные и образовательные пространства, магазины, сервисы и другие. Всего проект поддержали 23 партнера, которые в течение месяца с 18 сентября по 18 октября предоставляют свои уникальные предложения для всех, у кого есть браслет.

«Нам доверили такую большую миссию, и мы благополучно ее реализовываем. В эти дни на территории республики будет много праздников, много активности, потому что выборы – это всегда большой праздник. В первую очередь это единение, очередной повод побыть с семьей, встретиться с друзьями и знакомыми и вместе сделать то, что определит наш завтрашний день. Сегодня же у Чаши пройдет большой фестиваль «Время молодых», запланирована обширная программа, и сразу после голосования мы направляемся туда. На фестиваль могут попасть все желающие по браслету», – отметил Дамир Нургалиев.

Сегодня – первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. Голосование пройдет три дня – с 18 по 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В Татарстане в выборах участвуют почти 2 млн 924 тыс. избирателей, из которых более 43 тыс. голосуют впервые.

Избирается 450 депутатов Государственной Думы. В выборах участвуют 10 партий (в республике представлены 80 кандидатов) и 33 кандидата по шести одномандатным округам.

По Высокогорскому округу №50, охватывающему Высокогорский и Атнинский муниципальные районы, избирается депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

Также в эти дни в отдельных округах проходят довыборы в местные советы.