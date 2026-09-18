«Кузница кадров»: в Казани стартовал «Татар.Бу Хакатон»

Ежегодный хакатон «Татар.Бу Хакатон» стартовал сегодня в Казани в преддверии международного форума Kazan Digital Week. Как отметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, это уже шестое по счету мероприятие цикла тематических хакатонов республики Kazan Digital Legends.

«Особенность нынешнего формата – фокус на школьниках и студентах: участники разрабатывают проекты с использованием информационных технологий, главным образом связанных с татарским языком», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что это не просто соревнование, а настоящая «кузница кадров» будущих инженеров и технологических предпринимателей региона. Многие из проектов становятся готовыми стартапами, которые затем могут претендовать на федеральную поддержку.

Главный стимул участников, по словам Минниханова – это получение дополнительных компетенций работы в команде и пополнение своего портфолио для будущей деятельности. Но тут, конечно же, предусмотрен и призовой фонд, который президент академии наук не стал раскрывать, однако на сайте самого хакатона сказано, что общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей.

Всего на участие в соревнованиях подали заявки более 300 человек, из которых отобрали 100 лучших претендентов, которые и будут бороться за первое место ближайшие два дня – до 20 сентября.