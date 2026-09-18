Явка на выборах в Госдуму составляет 10,09%

Явка на выборах депутатом Госдумы по состоянию на 13.25 мск превысила 10%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Каждый избиратель может проголосовать в любой из этих дней.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал выборы важнейшим внутренним событием страны.

Проведение выборов в Татарстане обеспечивают 65 территориальных избирательных комиссий и более 2,7 тыс. участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрировано 2 млн 923 тыс. 997 избирателей.