Эдуард Николаев: «КАМАЗ-МАСТЕР» готов к возвращению на международную арену

Фото: kamazmaster.ru

Руководитель «КАМАЗ-МАСТЕР» Эдуард Николаев рассказал корреспонденту «ТИ-Спорта» о готовности команды вернуться на международные соревнования, планах на ралли «Такламакан» и растущей конкуренции в чемпионате России.

По словам Николаева, команда постоянно готовится к выходу на международную арену и понимает, что это может произойти в любой момент. Спортивный мир уже дал разрешение российским спортсменам выступать с флагом и гимном России, однако для заводских команд, находящихся под санкциями, дороги пока остаются закрытыми. Несмотря на это, «КАМАЗ-МАСТЕР» не расслабляется и продолжает бороться за скорейшее возвращение.

«К международной арене мы всегда готовились, готовимся и продолжаем готовиться, мы понимаем, что это может случиться мгновенно. Сегодня все слышали и знают, что спортивный мир дал разрешение, дал добро на участие российских спортсменов в международных гонках, с флагом России и с гимном России, но, к сожалению, пока не открываются дороги для заводских команд, тех, которые сегодня под санкциями. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся и не сдаемся, все равно боремся, чтобы скорее вернуться и участвовать», – заявил Николаев «ТИ-Спорту».

Сезон выстроен так, чтобы команда могла пробовать силы и на международных гонках, и в чемпионате России. В этом году «КАМАЗ-МАСТЕР» отлично выступил в ралли «Такламакан», а в российском чемпионате конкуренция заметно выросла. Помимо белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», серьезную борьбу навязывает «Урал Моторспорт», который в последней гонке занял третье место после КАМАЗов.

«Последняя гонка показала, что ребята достойно заняли третье место после КАМАЗов на «Урале» и уже показывают зубы, так скажем, тому же МАЗу, но и нам. Это очень здорово, что уровень, в том числе российских водителей грузовиков, тоже очень сильно растет», – отметил руководитель команды.

Николаев подтвердил, что «КАМАЗ-МАСТЕР» планирует участие в «Такламакане» и прорабатывает другие варианты международных соревнований. Он также объяснил разницу между спринтерскими этапами чемпионата России и длительными марафонами, где стратегия строится иначе – с расчетом сил и ресурсов техники на две недели.

«Чемпионаты России – это больше спринтерские гонки, где немножко меняют специфику: ралли-рейды – это три-четыре дня таких спринтерских этапов, небольшие дистанции. И, когда выезжаем на длительные гонки, на длительные марафоны, на многокилометровые, тут уже другая работает стратегия и специфика всей гонки. Здесь нужно правильно где-то сберечь технику, где-то и сэкономить силы, ну и сделать правильный расклад для команды, чтобы в конце двухнедельного марафона команда завоевала победу», – пояснил Николаев.

Говоря о гонке в Китае, Николаев отметил, что там что-то не вышло, не вдаваясь в подробности.