В Казани детям участников СВО продлят бесплатный проезд до конца 2026 года

Исполком Казани подготовил постановление о предоставлении меры социальной поддержки детям граждан России – участников специальной военной операции. Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, дети участников СВО смогут бесплатно ездить на городском пассажирском транспорте Казани по именным электронным проездным билетам. Мера будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Право на бесплатный проезд получат дети участников СВО в возрасте до 18 лет включительно, в том числе дети от первого или другого брака супруга. Для детей погибших или умерших участников СВО, обучающихся очно по программам среднего профессионального и высшего образования, – до окончания обучения, но не дольше достижения 23 лет.

Проездной будет действовать для детей с 7 лет в метрополитене и с 8 лет на наземном транспорте. Билет предоставляется детям, зарегистрированным в Казани, либо на основании справки об обучении в образовательном учреждении города. Он распространяется на все виды городского пассажирского транспорта и не действует на пригородных и междугородних маршрутах.

Заявление на выдачу проездного можно подать через образовательные учреждения.

Ранее действовавшее постановление от 10 октября 2022 года №3434 предлагается признать утратившим силу.