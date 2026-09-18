В Актанышском районе избирателей встречают песнями, чаем и блинами

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На избирательном участке №633 в поселке совхоза имени Кирова Актанышского района день выборов проходит в традиционной для местных жителей атмосфере. Пришедших проголосовать угощают горячим чаем из большого самовара и блинами. Для сельчан также подготовили музыкальную программу – выступают артисты и ученики.

«Вы, наверное, заметили при входе: в большом самоваре кипит наш чай, пекутся наши блины. Наши артисты, поющие ученики тоже пришли, радуют своими номерами, выступлениями», – рассказала председатель участковой комиссии Эндже Сибгатуллина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По ее словам, такая традиция сохраняется в селе не первый год. В прошлом году блины пекли прямо на участке, установив печи.

На участке зарегистрировано 560 избирателей. К настоящему моменту свой выбор сделали 107 человек. По словам председателя комиссии, голосуют здесь только жители поселка совхоза имени Кирова.

«Сельчане активно участвуют в выборах. Поздравляем всех с выборами! Пусть они пройдут спокойно, пусть наши страны будут в безопасности!» – пожелала Эндже Сибгатуллина.