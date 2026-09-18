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Общество 18 сентября 2026 13:15

Суд закрыл пиццерию «Папа Карло» в Боровом Матюшино за ряд санитарных нарушений

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В Боровом Матюшино суд закрыл кафе «Папа Карло» из-за грубых нарушений санитарных норм. Посетитель пиццерии заразился сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудников ведомства не удовлетворило санитарно-гигиеническое состояние помещений. Выяснилось, что работников кухни не осматривали на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и инфекционные заболевания. До работы допустили сотрудника без медосмотра и вакцинации.

Выявлено 18 партий пищевой продукции без маркировки общим весом 26 килограммов. В кафе должным образом не проводили контроль за условиями хранения продуктов и не обрабатывали помещения от насекомых и грызунов.

Были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано. Суд приостановил работу кафе на 30 суток.

#общепит #боровое матюшино #Проверка Роспотребнадзор #Здоровье
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