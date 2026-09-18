В Татарстане открыли горячую линию ситуационного центра «Единой России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В ситуационном центре Татарстанского регионального отделения «Единой России» работает горячая линия по вопросам, связанным с ходом голосования. Обращения принимают волонтеры по телефону 8 (843) 238-60-40, сообщает пресс-служба партии.

Руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин сообщил, что ситуационный центр следит за ходом выборов, наблюдает за голосованием и передает необходимую информацию в федеральный ситуационный центр.

В рабочую группу центра входят сотрудники регионального исполкома, которые уже не первый год участвуют в подобных мероприятиях, а также представители юридической службы. Они следят за ходом выборов, выявляют возможные нарушения и по возможности оперативно реагируют на них. Кроме того, специалисты мониторят информационное пространство.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Утром сотрудники ситуационного центра уже отслеживали открытие избирательных участков и передали в федеральный ситуационный центр информацию о том, что в Татарстане открылись все участки.

В ситуационный центр регионального отделения «Единой России» входят не только представители центрального аппарата регионального исполкома, но и представители всех 45 местных отделений партии. Они следят за ситуацией непосредственно в городах и районах республики.

Самигуллин сообщил, что на более чем 2,7 тыс. избирательных участков в Татарстане за ходом голосования следят более 4 тыс. наблюдателей от «Единой России». Они представляют как саму партию, так и кандидатов-одномандатников, выдвинутых партией.

Работа организована в рамках соглашения между Татарстанским региональным отделением «Единой России» и Общественной палатой Татарстана, подписанного 1 февраля 2024 года. Документ предусматривает сотрудничество в сфере наблюдения за выборами разных уровней, которые будут проходить в течение трех лет.