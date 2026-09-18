101-летний ветеран Тафкил Валиев пришел на выборы в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

101-летний ветеран Великой Отечественной войны Тафкил Валиев сегодня сам пришел на избирательный участок №630 в деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района, чтобы принять участие в выборах.

На участке ветеран рассказал, что следит за жизнью страны и особенно ценит стабильность и мирную жизнь.

«Слава Аллаху, живем очень радостно, очень красиво. Все есть, всего вдоволь! Нам, пожилым людям, пенсионерам, вовремя выдают пенсии», – сказал Тафкил Валиев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В этом году ветерану исполнился 101 год. Его жизнь пришлась на сложные периоды истории страны – годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет интерес к происходящему в обществе и продолжает участвовать в общественной жизни.

Избирательный участок №630 обслуживает жителей деревень Верхнее Яхшеево, Нижнее Яхшеево, Такмаково и Табанлыкуль. Здесь голосуют представители разных поколений, в том числе четыре молодых избирателя.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На данный момент на участке проголосовали 335 человек – более 20% от общего числа избирателей. Для граждан, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут прийти на участок, предусмотрено голосование на дому.

«На сегодняшний день мы приняли 19 заявлений для голосования на дому. В воскресенье после 14:00 члены комиссии выйдут к избирателям, подавшим заявления», – сообщил председатель участковой избирательной комиссии №630 Альфир Флунов.