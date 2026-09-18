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Общество 18 сентября 2026 14:22

Метшин рассказал, что привезенные из Намибии жирафы чувствуют себя прекрасно

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Жирафы, которых сегодня привезли в казанский зоопарк, чувствуют себя прекрасно и уже начали адаптироваться к татарским реалиям. Об этом журналистам сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Зашел лично убедиться, что наши новые постояльцы чувствуют себя хорошо. Они выглядят великолепно. Такое ощущение, что они здесь были всегда», – отметил градоначальник.

Он заверил, что в казанском зоопарке созданы все необходимые условия для содержания жирафов, в том числе и зимой.

С начала весны до осени жирафы будут находиться в открытой части, а на зиму уходить в вольер.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что сегодня самолетом из Намибии были доставлены восемь жирафов: три самца и пять самок.

#Казанский зоопарк #животные #Ильсур Метшин
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