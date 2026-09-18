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Общество 18 сентября 2026 13:23

В селе Атабаево у избирательного участка выступил ансамбль «Бибинур»

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В селе Атабаево у избирательного участка выступил ансамбль «Бибинур»

В селе Атабаево участницы фольклорного ансамбля «Бибинур» пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать, и устроили для жителей небольшое выступление.

У входа зазвучали народные мелодии, а артистки в ярких национальных костюмах исполнили танец.

Музыкальная программа стала частью дня голосования и позволила жителям села одновременно принять участие в выборах и насладиться атмосферой праздника.

Фото и видео предоставил глава Атабаевского сельского поселения Роберт Билялов

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#Выборы-2026
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