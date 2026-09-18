В селе Атабаево у избирательного участка выступил ансамбль «Бибинур»

В селе Атабаево участницы фольклорного ансамбля «Бибинур» пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать, и устроили для жителей небольшое выступление.

У входа зазвучали народные мелодии, а артистки в ярких национальных костюмах исполнили танец.

Музыкальная программа стала частью дня голосования и позволила жителям села одновременно принять участие в выборах и насладиться атмосферой праздника.