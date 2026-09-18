Герой России Александр Лапин проголосовал на выборах в Госдуму

В первый день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации избирательный участок в Татарстане посетил Герой России Александр Лапин.

Отдав свой голос, Александр Лапин подчеркнул гражданскую значимость этого события. По его словам, каждый, кто искренне любит Родину и болеет душой за свой народ, должен проголосовать за будущее Отечества и детей.

«Любовь к Родине проявляется не словами, а конкретными делами, ратным подвигом — и на поле боя, и в тылу. Я призываю весь наш многонациональный народ Татарстана верить тем, кто своими делами делает нашу великую Родину Россию великой, а любимый Татарстан — процветающим», — отметил Герой России.

После голосования Александр Лапин присоединился к патриотической акции «Мы — сила России» и сделал памятную фотографию с государственным флагом Российской Федерации.

«Сила России всегда была и будет в правде, единстве и сплоченности нашего многонационального народа. Акция "Мы — сила России", в которой я принял участие, здесь в основном молодежь. Такие акции нужны, полезны, они дают пищу для сердца и понимание, что мы на правильном пути, мы вместе. Ни шагу назад, только вперед, и через это движение вперед мы придем к тем достояниям, которые действительно заслуживает наш многонациональный народ», — подчеркнул Александр Лапин.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Татарстане проходит патриотическая акция «Мы — сила России». Каждый гражданин, отдавший голос, сможет сделать памятный снимок с флагом Российской Федерации. Главная цель федеральной акции — популяризация государственной символики и выражение патриотических чувств граждан в дни выборов депутатов Государственной думы России.

Также в ходе визита Александр Лапин посетил стихийный музей, посвященный участнику Специальной военной операции, Герою России Дамиру Гилемханову. Мемориал и бюст были посмертно установлены в казанской школе №42, где обучался воин-танкист.

Голосование в Татарстане проходит 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.