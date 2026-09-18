Иностранные делегации заинтересовались избирательной системой России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Иностранные гости, приехавшие в Казань на Всемирный фестиваль молодежи, а также в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму, проявили большой интерес к избирательной системе России и Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи республики Азат Кадыров.

По его словам, делегация из 19 стран посетила избирательный участок в Институте культуры и задала множество вопросов представителям территориальной избирательной комиссии.

«Спрашивали, как организуется голосование для тех, кто сам не может до участка добраться, кто в больнице лежит. Спрашивали про сервис «Госуслуги», как перезакрепиться на удобный участок. Практически нигде, кроме России, нет такого удобного сервиса, который позволяет, держа телефон в руке, решать огромную кучу вопросов», – отметил Кадыров, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Гость из ЮАР, по словам министра, сравнил системы двух стран: «Он сказал, что их избирательная система прямо очень близка к российской, практически идентична». Представитель Мексики, в свою очередь, отметил, что у них выборы организованы иначе, и предложил дружить городами.

«Интерес большой. Они смотрят, как устроены урны, как работают волонтеры на участках, как они помогают», – добавил Кадыров. Завтра иностранные гости посетят еще несколько участков, в том числе расположенных на объектах молодежной политики.