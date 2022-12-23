Новогодние закупки: какие есть предложения в Казани

Новый год является одним из самых любимых праздников россиян. Есть поверье: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому все всегда стараются по-особому подготовиться к этому празднику. В традициях наших народов делать богатое и сытное застолье.

С детства Новый год ассоциируется с мандаринами, оранжевым цветом и цитрусовым запахом, без этих атрибутов просто невозможно представить праздник

Фото: «Татар-информ»

Редакция решила провести анализ предложений в канун Нового года в магазинах Казани. Для этого были выбраны доступные и популярные магазины торговых сетей формата «у дома».

Цены в различных магазинах могут отличаться, поэтому обращаем внимание, что закупка была сделана в магазинах по следующим адресам:

«Магнит»: ул. Юлиуса Фучика, 88

ул. Юлиуса Фучика, 88 «Пятёрочка»: пр. Хусаина Ямашева, 97

пр. Хусаина Ямашева, 97 «Верный»: ул. Бондаренко, 26

Для чистоты анализа постараемся сравнивать аналогичные продукты одних и тех же производителей, торговых марок, фасовок и упаковок. Также будем брать базовые цены без скидок для отдельных льготных групп населения, которые предоставляют данные торговые сети.

С детства Новый год ассоциируется с мандаринами, оранжевым цветом и цитрусовым запахом, без этих атрибутов просто невозможно представить праздник. Поэтому начнем с этих кладезей витаминов и положительных эмоций.

Сравним предложения по фасованным отборным мандаринам. Один килограмм этого фрукта «Магнит» предлагает за 139,99 руб., сорт «клементина» по акции – 119,99 руб. в этой же сети, «Пятёрочка» – по 62,49 руб., а «Верный» – по 149,99 руб. за килограмм.

Продолжая цитрусовую тему, посмотрим, что предлагают магазины по сокам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продолжая цитрусовую тему, посмотрим, что предлагают магазины по сокам. Для сравнения возьмем сок «Любимый» со вкусом апельсина и манго. «Магнит» предлагает 2 литра за 139,99 руб., «Пятёрочка» – за 139,99 руб., а «Верный» – за 169,99 руб.

Невозможно представить зимний праздник без всевозможных салатов и холодных закусок, для приготовления которых нужны различные продукты. Начнем с овощей.

Один килограмм огурцов среднеплодных гладких разных поставщиков «Магнит» предлагает за 99,99 и 124,99 руб., а «Пятёрочка» соответственно за 99,99 и 105,99 руб., «Верный» – за 119,99 руб. А томаты тепличные на полках «Магнита», «Пятёрочки» и «Верного» стоят одинаково – 89,99 руб.

Республика Татарстан один из лидеров России по птицеводству, в том числе по производству яиц. Поэтому для сравнения посмотрим, сколько стоят отборные 10 яиц татарстанского бренда YARATELLE, кстати, «ярат» по-татарски означает «люби». Ну как же не любить этот продукт, если он напоминает по вкусу деревенские яйца и технология их производства отлажена так, что первый, кто их касается, – сам покупатель. В «Магните» – 109,99 руб., в «Верном» десяток стоит 114,99 руб., а в «Пятёрочке» – 93,99 руб.

Республика Татарстан один из лидеров России по птицеводству, в том числе по производству яиц Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие зимние салаты невозможны без колбасы. Для сравнения возьмем классическую вареную колбасу бренда «Папа может». В 350-граммовой упаковке в «Магните» и «Верном» она стоит 99,99 руб., а в 300-граммовой упаковке в «Пятёрочке» – 79,99 руб.

Республика Татарстан – крупнейший производитель молока в России, уже несколько лет мы занимаем первое место по его производству. А для изготовления различных видов сыров необходимо много отборного молока, особенно для твердых сортов сыра. Для такой республики, как наша, сыр должен быть на новогодних столах не только как символ праздника, но и как свидетельство нашего труда в уходящем году. Например, твердый сыр «Ламбер» 50% во всех трех магазинах предлагается по одинаковой цене – по 89,99 руб. за 100 граммов.

Икра – это не просто еда, а деликатес, а точнее, для россиян яство Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одним непременным символом Нового года у нас в России считается присутствие на столе красной и черной икры. Это не просто еда, а деликатес, а точнее, для россиян яство. Спроси любого иностранца, какие у него ассоциации с Россией. Наряду с матрешкой, кокошником, балалайкой, космосом и балетом он всегда назовет икру. А для волжан, кем мы являемся, это просто обязательный продукт в новогоднее застолье. Что нам предложат магазины?

Икра лососевая в объеме 95 г в «Магните» стоит по акции 149,99 руб., а зернистая – 589,99 руб. «Пятёрочка» предлагает такую же икру за 139,99 руб. при покупке двух баночек, там же икра зернистая в объеме 95 г стоит 439,99 руб. В «Верном» по акции баночка стоит 229,99 руб., а зернистая – 399,99 руб.

Предложенные нашими торговыми сетями продукты к новогоднему столу можно, конечно, расширить. Мы лишь постарались помочь читателям сориентироваться и сделать правильный выбор магазина, предлагая сравнительный анализ наиболее популярных позиций. Обращаем внимание, что цены актуальны на 17 декабря 2022 года.