В ходе конкурса «Всей семьей на выборы» назван очередной обладатель iPhone 17

Чулпан Харисова из Арского района Татарстана стала обладательницей восьмого iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Розыгрыш проводится среди тех, кто проголосовал сегодня. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в рамках конкурса седьмой по счету iPhone 17 достался Гульсирень Хайдаровой из Спасского района РТ.

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.