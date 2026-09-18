Мишустин онлайн проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей и близких», – выразил уверенность Председатель Правительства и призвал всех граждан РФ принять участие в голосовании.

Ранее также в онлайн-формате отдал свой голос на выборах в Госдуму Президент России Владимир Путин.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Видео: пресс-служба Правительства РФ.