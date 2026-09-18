news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 сентября 2026 16:13

Гульсирень Хайдарова выиграла седьмой iPhone 17 на выборах в Татарстане

Читайте нас в

Седьмой IPhone 17 выиграла Гульсирень Хайдарова. Розыгрыш в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» проводится среди тех, кто проголосовал сегодня – это уже 14 782 человека. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

18 сентября 2026
«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

17 сентября 2026
Новости партнеров