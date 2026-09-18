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Общество 18 сентября 2026 16:16

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов: «От нашего голоса зависит будущее»

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Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов: «От нашего голоса зависит будущее»

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов проголосовал на избирательном участке №1780 в Лаишево.

После голосования он отметил важность участия жителей в выборах.

«Сегодня мы выбираем курс, по которому будет развиваться наша страна, наш район, наши сёла. От нашего голоса зависит будущее наших детей и внуков. Приходите на участки, сделайте свой выбор», — сказал Ильдус Зарипов.

Выборы депутатов Государственной Думы проходят с 18 по 20 сентября. В Лаишевском районе работают 52 избирательных участка. Они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#Выборы-2026
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