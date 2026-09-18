Председатель Госкомитета РТ по тарифам отдал голос на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Сегодня в Республике Татарстан стартовали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов уже отдал свой голос, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Гражданский долг руководитель комитета отдал на избирательном участке в средней общеобразовательной школе №143 Казани, которая находится на улице Четаева.

«Проголосовал на своём избирательном участке №240 в Казани, как и в предыдущие годы», – прокомментировал свое участие в выборах Ренат Гайнутдинов.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.