Азат Кадыров лично проверил бесплатный проезд по браслету проголосовавшего

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров лично проверил, работает ли бесплатный проезд в метро по браслету, который выдают после голосования. У турникета он показал сотруднику метро браслет «Я проголосовал» – после проверки министра пропустили, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

«Браслет дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Казани – в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Решил проверить это лично, чтобы у ребят не оставалось вопросов, как воспользоваться этой возможностью. Достаточно показать браслет сотруднику метро при проходе», – сказал Азат Кадыров.

Бесплатный проезд по браслету действует в течение всех трех дней голосования – с 18 по 20 сентября. Избирательные участки в Татарстане работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

После голосования браслет выдают непосредственно на избирательном участке. Чтобы бесплатно проехать в метро, его необходимо показать сотруднику у турникета.