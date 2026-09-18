Первостроитель Нижнекамска Анатолий Петряев отдал свой голос на выборах

Свой голос на выборах в Нижнекамске отдал первостроитель города Анатолий Петряев. В Нижнекамск он приехал из Бугульмы в 1969 году, когда город только начинал развиваться.

Вместе с другими первостроителями Петряев участвовал в строительстве промышленных объектов и жилых домов. За годы работы он прошел путь от монтажника и строителя до мастера, прораба и начальника управления.

После выхода на пенсию Анатолий Васильевич продолжил участвовать в жизни города. Около девяти лет он был старшим по дому №36 на улице Юности, а также помогал расположенному рядом детскому саду №33.

Особое место в его жизни занимает семья. Вместе с супругой Галиной Николаевной они прожили 60 лет, воспитали двух сыновей и сегодня радуются успехам двух внуков.