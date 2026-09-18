Московский фестиваль «Многоцветие России 2027» планируют посвятить Татарстану

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер Республики Татарстан – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с делегацией Московского дома национальностей во главе с директором учреждения Сергеем Ануфриенко. Стороны обсудили планы по совместному проведению Межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России», сообщает пресс-служба полпредства.

Этот проект стартовал 9 июня 2011 года, он традиционно приурочен к празднованию Дню России. Руководство Московского дома национальностей предложило в 2027 году посвятить посвятить мероприятие культуре, традициям и искусству Татарстана, организовать выставку картин и провести мастер-классы, посвященные декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.

Основное финансирование и организационную поддержку фестивалю национальных культур «Многоцветие России» выделяет Правительство Москвы в лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей, уточнили представители Дома национальностей.

Все проекты этого учреждения направлены на развитие культурных связей и дружбы народов, проживающих в столице России, пояснил Сергей Ануфриенко. В этом году фестиваль прошел 5 и 6 июня и был полностью посвящен культуре, истории и традициям Тывы. На площадках мероприятия выступил ряд известных коллективов. На круглом столе состоялись выступления историков и экспертов на тему «Республика Тыва – географический центр Азии: история, культура, традиции». Культурное событие завершилось праздничным концертом, на котором выступил Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны».

Равиль Ахметшин рассказал гостям о находящихся в Татарстане объектах Всемирного наследия и полученном Казанью в этом году по решению ИСЕСКО (Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры) статусе культурной столицы исламского мира. После этого он поблагодарил за предложение посвятить фестиваль «Многоцветие России» Республике Татарстан и выразил готовность поддержать мероприятие.

Полномочный представитель РТ в РФ предложил провести некоторые мероприятия не в самом Доме национальностей, а в Татарском культурном центре и школе №1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля.